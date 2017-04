Policía de El Paso habla del supuesto arresto de César Duarte

(Noticias Ya).- Este jueves un medio de comunicación en Ciudad Juárez, aseguró a través de sus redes sociales que el exgobernador César Duarte Jaquéz ya fue arrestado por la policía de El Paso, Texas en colaboración con una agencia federal.

Incluso se dijo que todo fue gracias a un operativo realizado durante la mañana, sin embargo, Univision 26 se comunicó vía telefónica con el portavoz de la policía de El Paso, el sargento Robert Gómez y comentó que el no dijo que arrestó a Duarte pero “hasta este momento no tenemos arrestado a César Duarte”. Además asegura que el operativo de ayer en la mañana en la calle Yarbrough fue con la agencia de seguridad interna y no tiene nada que ver con el arresto de Duarte.

Y a pesar de que la fiscalía de Chihuahua no ha confirmado la detención del exgobernador, lo que sí se sabe es que su búsqueda traspasa las fronteras ante el trabajo de inteligencia que se hace en ambos lados para su localización y arresto.

Un grupo especial de ordenes de aprehensión el que recorre todo el estado de Chihuahua incluyendo las regiones fronterizas en busca del exgobernador César Duarte y varios de sus principales colaboradores. Los agentes regulares de la fiscalía han sido dejados fuera de la operación “Justicia por Chihuahua” para evitar que se filtre información confidencial del caso.

“Hay que recordar que hay una unidad especializada para investigar estos delitos que se dieron en la administración pasada por malas prácticas, todo esto se está haciendo concentrado con una unidad anticorrupción en la ciudad de chihuahua,” Jorge Nava, fiscal zona norte.

El fiscal de la zona norte mencionó que las acciones del grupo son confidenciales y que solo piden colaboración para casos especiales incluyendo la búsqueda en los Estados Unidos.

“Pues bueno aquí lo que se ha hecho es solicitar el apoyo de la agregaduría de la PGR en El Paso para verificar que se encuentre en El Paso y poder que sea detenido con fines de extradición.”

Pero que mientras tanto en todo el estado en dependencias públicas y en varias propiedades de duarte y sus colaboradores continúa la búsqueda de evidencias para fortalecer las acusaciones.

“Si hay necesidad de solicitar cateos lo harán ellos mismos, cuentan con una unidad bastante amplia de policías de investigación y si hay que tomar medidas las tomaran ellos mismos en las cuatro zonas del estado.”

En las últimas horas los rumores de la posible detención de Duarte han corrido por redes sociales, pero oficialmente la fiscalía del estado y el grupo especial de investigación no ha confirmado ni negado estas versiones.