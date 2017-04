Confiesa dónde enterró a su esposa 20 años después de que la asesinó

(Noticias Ya).- Un hombre de Colorado que se declaró culpable el viernes de haber matado a su exesposa hace más de 20 años acaba de confesar que enterró el cuerpo bajo la tumba de un veterano de la Segunda Guerra Mundial.

John Sandoval, de 52 años, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciado a 25 años de prisión por la muerte de Kristina Tournai-Sandoval en 1995.

Como parte de un acuerdo, finalmente la semana pasada les dijo a los investigadores que el cuerpo de la víctima estaba enterrado en un cementerio de Greely.

El 20 de octubre de 1995 encontró abierta una tumba en donde iban a enterrar a alguien esa tarde.

Él excavó dos pies más y dejó ahí el cuerpo de Kristina, envuelto en en plástico de uso industrial.

Nadie lo descubrió y los empleados del panteón enterraron al veterano más tarde sobre sus restos.

Ese día, los detectives encontraron una pala con lodo en el carro de Sandoval y ropa manchada de lodo en su casa. Él tenía rasguños en la cara, en el cuello y en el pecho.

Lo arrestaron, pero no le presentaron cargos porque no encontraron el cuerpo, no había ningún testigo, ni una escena del crimen.

“Durante 7,826 días, tres horas y 22 minutos, la ubicación de los restos de Tina fue un misterio”, dijo el fiscal del condado Weld, Michael Rourke, “finalmente pudimos darle a su familia lo que querían desesperadamente”.

Sandoval fue acusado en 2010 de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua, pero una corte de apelaciones anuló la condena el año pasado alegando que un juez se equivocó al permitir evidencia de que Sandoval acosaba a otras mujeres y testimonios de expertos que relacionaban a acosadores con asesinos.

Los fiscales se preparaban para un nuevo juicio cuando Sandoval admitió que sabía dónde enterró el cuerpo.

Los registros de la Corte muestran que el hombre se encontró con su esposa para llegar a un acuerdo sobre una deuda antes de firmar su divorcio.

Antes de ir al encuentro, Kristina les advirtió a los miembros de su familia que si algo le ocurría, su esposo era el responsable.