Después de 27 años, famoso periódico en México se retira ante la violencia

(Noticias Ya).- El periódico Norte de Ciudad Juárez, Chihuahua después de 27 años, ha decidido retirar su edición impresa. Oscar A. Cantú Murguía, decidió despedir al periódico con una carta donde menciona que la delincuencia es “el ingrediente principal”.

“La trágica y sentida muerte de Miroslava Breach Velducea –colaboradora nuestra– el pasado 23 de marzo, me ha hecho reflexionar sobre las adversas condiciones en que se desarrolla el ejercicio del periodismo actualmente.”

“Este día, estimado lector, me dirijo a usted para informarle que he tomado la decisión de cerrar este matutino debido a que, entre otras cosas, no existen las garantías ni la seguridad para ejercer el periodismo crítico, de contrapeso.”

“Este ejemplar que tienen en sus manos será la última edición impresa que NORTE de Ciudad Juárez publique.”

“El irresponsable incumplimiento de las administraciones públicas de los tres niveles de Gobierno también nos orilla a tomar esta decisión, ante la soberbia negativa de pagar los adeudos contraídos por la prestación de servicios.”

Para finaliza, Cantú menciona que se siente agradecido y que “seguirá luchando desde otras trincheras, aportando siempre, siendo leal a mis ideales y a mi ciudad.”

Según CNN, del 2000 al 2017, 102 periodistas han sido asesinados en México siendo el 2016 el más violento para esta profesión.