Ecuador: Moreno gana elecciones, pero Lasso denuncia fraude

(Noticias Ya).-

(POLÍTICA PARA MI).- El candidato oficialista a la presidencia de Ecuador, Lenín Moreno, se proclamó el ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebraron este domingo.

Con el 99% de las actas escrutadas, Moreno, del partido Alianza País, tiene 51% de los votos, mientras el opositor Guillermo Lasso, del partido CREO, registra un 49%, según los últimos resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Con el corazón en la mano, agradezco a todos los que en paz y armonía fueron a votar. Seré el presidente de todos y ustedes me van a ayudar”, dijo Moreno, tras celebrar junto al president Rafael Correa entonando versos de Machado de Cantares, de Joan Manuel Serrat.

Pero Lasso, quien insiste en que es el verdadero ganador, denunció la votación como fraudulenta, y llamó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, para informarle de la situación.

VOLUNTAD DEL PUEBLO

“Vamos a defender la voluntad del pueblo ecuatoriano frente a la pretensiones de un fraude que tiene por objetivo instalar un gobierno que desde ya sería un gobierno ilegítimo en el Ecuador”, aseguró Lasso.

Los enfrentamientos se desataron en varias ciudades, con los votantes gritando entre ellos en las calles y muchos temiendo un escalonamiento de la violencia.

Citando una encuesta a boca de urna de la respetada firma Cedatos, que le da el triunfo por un cómodo margen, Lasso ofreció un emotivo discurso en el que declara la victoria tan pronto cerró la votación.

"Actuemos de manera pacífica pero firme. Hay que ir a las calles a decir: No me robes mi voto porque queremos un cambio en el Ecuador", añadió. "No somos tontos y tampoco lo es el pueblo ecuatoriano. Pacíficamente #DefiendeTuVoto".

Mientras, el CNE aún no ha proclamado al vencedor de la segunda vuelta de los comicios en los que se elige al sucesor del presidente Rafael Correa, quien ha gobernado el país desde hace una década.