Markeith Loyd ahora quiere un abogado que lo represente

(Noticias Ya).- El pistolero Markeith Loyd se presentó en corte el lunes y ahora le pidió al juez que un abogado lo represente.

El acusado previamente había rechazado la representación de un abogado para hacerlo él mismo por los casos de asesinato en primer grado de su exnovia Sade Dixon y la Teniente Debra Clayton.

Loyd escribió a mano una moción pidiendo que el abogado Terence Lenamon de Miami sea su representante legal. No obstante, el sospechoso no puede escoger su abogado, el juez Frederick Lauten dijo que lo va a considerar y dará su respuesta en la próxima audiencia pautada para el 12 de abril a las 10:00 a.m.

El fiscal que estará frente al caso es Brad King, luego que el Gobernador Rick Scott removiera a la fiscal Aramis Ayala tras anunciar que no consideraría la pena de muerte en el caso de Loyd ni en casos futuros.

De acuerdo con WKMG, Terence Lenamon estuvo en el equipo de defensa al inicio del caso de Casey Anthony.