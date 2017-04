Residentes de Palmetto podrían perder su campo de golf

(Noticias Ya).- ¿Qué sucederá con el campo de golf de Palmetto? Esa es la pregunta que muchos se hacen cuando hablan del Palmetto Pines Golf Course.

Este histórico campo de golf ha permanecido en el área por más de sesenta años y muchos residentes ahora temen que pronto este podría desaparecer. Una compañía llamada Pat Neal la que se dedica a construir urbanizaciones privadas adquirió el lugar en el 2006 para crear un conjunto de hogares o apartamentos.

Al parecer el proyecto de esta empresa está a punto de dar comienzo por lo cual los residentes del área ya comienzan a temer que no tendrán lugar para poder jugar golf. Pero los residentes no solo se preocupan por la desaparición del campo de golf si no por las 600 nuevas residencias que están a punto de construir en el lugar.

Hasta el momento no hay una fecha establecida para el inicio de la construcción, mucho menos han revelado si Palmetto Pines cerrará o será parte de la recreación para esta nueva comunidad.