Último día para solicitar descuentos en multas antes de 2013

Personas que no han pagado sus infracciones y cuya multa debía ser pagada originalmente antes del 1 de enero de 2013 y que no están actualizados con sus pagos, podrán ser elegibles para tener sus deudas reducidas entre un 50 y 80 por ciento , dependiendo los ingresos de la persona.

Personas que no han pagado, pero que actualmente están realizando pagos, no son elegibles para reducción pero pueden eliminar la notificación de no presentarse en corte o pagar de su historial de conductor.