VIDEO: Tiene vergüenza el Tuca por su mal torneo

MONTERREY, México. (ICITUS). Luego de que los Tigres se estancaran en el lugar 13 de la tabla, el director técnico, Ricardo Ferretti, reconoció que han quedado a deber, no puso excusas de ningún tipo y se disculpó por las irregularidades con la afición felina.

“Como siempre, apenados, por no darles la alegría que se merecen, ese es el sentimiento de todos, ni modo que alguien esté tranquilo o satisfecho, tenemos pena deportiva, pero es eso, pena deportiva. Pena es robar y no poder llevar. No nos sentimos nada bien porque tenemos un gran apoyo, gran afición y no hemos correspondido a eso en la Liga, ni estamos satisfechos con nosotros mismos”, indicó.

Sin embargo, el ‘Tuca’ tiene plena convicción de resarcir la inercia de su escuadra luego de que van derrotando 2-0 a los Vancouver Whitecaps en las semifinales de la Concachampions, ahora el partido de vuelta se jugará el jueves en territorio canadiense, los felinos tienen más corto el camino para arribar al sueño del Mundial de Clubes.

“El equipo cambia el chip del torneo de Liga a este torneo, en la Liga no nos han salido bien las cosas, mientras que en la Concacaf las cosas han sido adecuadas y tenemos la posibilidad de mejorarlo todavía más”, destacó.

Icitus Monterrey