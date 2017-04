Chula Vista considera convertirse en ciudad santuario

(Noticias Ya).- El cabildo de Chula Vista considerará este martes opciones responder a las recientes medidas de inmigración por parte del gobierno federal, incluyendo el que la ciudad se declare como ciudad santuario o de bienvenida.

Los miembros del cabildo también considerarán una resolución para declarar su apoyo a una reforma migratoria integral.

Un grupo comunitario recientemente pidió al cabildo de San Diego convertir la segunda ciudad más poblada en una ciudad santuario. A pesar de que no hay una definición exacta para tal estatus, este se refiere a que las ciudades no cooperarán con autoridades federales de inmigración.

Las otras opciones son el tomar posturas en leyes estatales y federales relacionadas con inmigración; tomar acciones adicionales para dar información al público; continuar un monitoreo de las acciones estatales y locales; mejor comunicación entre la policía y público y reafirmar políticas públicas existentes.

Según un reporte la policía de Chula Vista no solicita información sobre estatus migratorio al recibir llamadas del público y durante investigaciones criminales.