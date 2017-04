Paseño de 3 años se queda dormido en el camión y no llega a la escuela

(Noticias Ya).- El Distrito Escolar de El Paso confirma haber recibido la renuncia del chofer y otro empleado tras dejar a un niño dormido en el camión escolar.

Sin que nadie se diera cuenta, el pequeño de tres años se quedó dormido por lo que en lugar de dejarlo en la escuela siguió su camino hasta la instalación de autobuses en la calle Boeing.

En un comunicado, EPISD menciona que el camión escolar recogió a los estudiantes de Head Start para llevarlos a la primaria Hillside. Sin embargo, este lunes al medio día, no se entregó al niño de tres años. Tras quedarse dormido permaneció en el camión al parecer por más de dos horas. El chofer y el encargado de revisar el autobús no siguieron el procedimiento establecido por el distrito. Este mismo lunes, los dos renunciaron.

El padre del menor, aún no puede comprender como no se percataron de él. El señor agradece que no le pasó nada ya que por fortuna no hacia ni frío intenso ni calor.