Acusan de homicidio a madre que dio a luz en casa

(NOTICIAS YA).- Una madre australiana ha sido declarada culpable de homicidio involuntario después de dar a luz a un bebé en su casa y no solicitar atención médica, tras lo cual el niño falleció.

De acuerdo con el New York Post, los hechos tuvieron lugar en 2014. Jodie Renee Tarnawskyj dio luz a su hijo Oliver en el suelo del baño después de empujar solo cuatro veces.

La mujer de 38 años cortó el cordón umbilical, envolvió al bebé en una cobija y lo dejó en una banca. Tarnawskyj presuntamente se refirió a su hijo como “lisiado” y dijo que no quería verlo, aunque otra versión asegura que creía que había nacido muerto.

Incluso se cree que le dijo a uno de sus hijos, quien se despertó durante el parto, que regresara a la cama. Finalmente llamó a una ambulancia, 16 horas después del parto.

La mujer se declaró culpable de homicidio involuntario debido a que no buscó ayuda inmediata. Fue desechado el cargo de homicidio.

Por otra parte, la autopsia reveló que el bebé no nació muerto. “La evidencia médica indica claramente que ese no fue el caso”, dijo el fiscal Glen Cash. Añadió que el bebé tenía aire en los pulmones y estómago y que era probable que hubiese sobrevivido por varios minutos e incluso horas.

Asimismo, Oliver nació con un peso saludable y no tenía deformaciones congénitas. Las únicas dos causas posibles de muerte son asfixia o una enfermedad no identificable. “Los eventos no pueden ser explicados por inexperiencia o inmadurez”, comentó Cash.

Tarnawskyj además había hecho dos citas para finalizar su embarazo pero canceló ambas. Su abogado, John Allen, dijo que la admisión de culpabilidad de su clienta fue un signo de “un profundo sentido de culpa, remordimiento y pérdida”.

Al emitir la sentencia, el juez Martin Burns consideró que posiblemente la madre se sintió “abrumada, sin apoyo y aislada”. Estuvo de acuerdo en que la acusada creyera que su hijo no respiraba pero dijo que tenía “dificultad para comprender” que no se hubiese cerciorado.

La mujer fue sentenciada a cinco años en prisión pero fue liberada bajo fianza inmediatamente, pues ya había servido casi dos años y medio.