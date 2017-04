Trump sale en defensa de locutor acusado de acoso sexual

(Noticias Ya).-

(POLÍTICA PARA MI).- Días después de declarar a abril como el mes en contra del asalto sexual, el presidente Donald Trump salió este miércoles en defensa del locutor de Fox News Bill O’Reilly, quien ha enfrentado una serie de acusaciones de acoso sexual.

Durante una entrevista con el diario The New York Times, Trump elogió a O’Reilly, quien lo ha entrevistado con frecuencia a través de los años.

“Creo que es una persona que conozco bien, es una buena persona”, dijo Trump.

Creo que no debió haber llegado a un acuerdo; Personalmente creo que no debió llegar a un acuerdo”, agregó el mandatario. “Porque debió llevarlo hasta el final. No creo que Bill haya hecho nada malo.

Según el propio The New York Times, O’Reilly y la cadena Fox News han llegado a múltiples acuerdos con varias mujeres que trabajan en la cadena y que han acusado al locutor de conducta sexual inapropiada.

Tras la publicación de la historia de The New York Times, más de una docena de importantes anunciantes, desde los fabricantes de automóviles Hyundai y BMW, hasta la firma financiera T. Rowe Price, la aseguradora Allstate y la farmacéutica GlaxoSmithKline, han sacado sus anuncios del programa “The O’Reilly Factor” que realiza el locutor en Fox News.

PAGOS MILLONARIOS

La investigación realizada por el diario descubrió que cinco mujeres han recibido pagos millonarios del propio O’Reilly o de la compañía a cambio de que acordaran no presentar cargos o hablar en su contra.

Los acuerdos logrados incluyen pagos de unos $13 millones, según el diario.

Dos de esos pagos se produjeron después de que el expresidente de Fox News, Roger Ailes, fuera despedido el verano pasado tras un escándalo de acoso sexual, cuando la compañía dijo que no toleraba comportamientos que “desestimen a las mujeres o contribuyan a un ambiente de trabajo incómodo”.

Las cinco mujeres que acusaron a O’Reilly o trabajaban para él o aparecieron en su programa.

Las mujeres se han quejado de una amplia gama de comportamientos, incluyendo el abuso verbal, comentarios obscenos, avances no deseados y llamadas telefónicas en las que sonaba como si O’Reilly se masturbara, según documentos y entrevistas.

Los comentarios de Trump se producen días después de que el presidente proclamara este mes de abril como el “Mes Nacional de Concientización y Prevención de Asalto Sexual“, y dijo que “debemos desarrollar estrategias significativas para eliminar estos crímenes” y “proteger a los grupos vulnerables”.