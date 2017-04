VIDEO: Hombre se toca en la playa frente a mujer y ella lo enfrenta

Atención: el siguiente contenido incluye lenguaje que pudiera resultar ofensivo. Se recomienda discreción.

(Noticias Ya).- Una joven española busca crear conciencia acerca del acoso y abuso sexual compartiendo en redes sociales el video de un hombre que se tocó viéndola en una playa nudista de Mallorca, España.

Los hechos ocurrieron en la playa de Son Serra de Marina, en el municipio de Santa Margalida. De acuerdo con La Vanguardia, la mujer de 23 años se percató de que el sujeto se tocaba mientras la observaba, por lo que ella tomó su celular para grabarlo y lo enfrentó.

“No le di importancia porque se podía estar sacudiendo la arena de encima. Además, al ser una playa nudista tampoco me puse a mirarle en detalle. Ya en el segundo vistazo me di cuenta de que se estaba haciendo una paja descaradamente. Tumbado y mirándome”, dijo la joven.

“Ni siquiera trató de disimular tapándose con una toalla o poniéndose detrás de las dunas. Como fue tan descarado me levanté y le pregunté si le parecía normal”, prosiguió la joven, quien estaba acompañada de sus dos perros en la playa donde había cuando mucho siete personas.

El sujeto incluso reclama a la mujer que sus regaños “no son normales”. “Lo que no es normal es que te masturbes mirándome”, responde la mujer, cuya identidad no ha sido revelada.

Aseguró que el sujeto intentó justificar su actuar asegurando que era discapacitado. “Él me decía que como sólo le funcionaba una pierna debía perdonarlo, pero era mentira porque andaba perfectamente. Además, ni que eso justificara el hacerse una paja mirándome”.

La mujer considera denunciar al hombre, aunque hasta el momento no lo ha hecho. Sin embargo, espera que su video sirva como ejemplo.

“Por desgracia este tipo de cosas son algo habitual en nuestra sociedad, pero no debe consentirse. A nivel particular no permito nada así, él me hizo sentir mal y yo reaccioné haciéndole sentir mal a él. En ningún momento me imaginé que esto se pudiera hacerse viral, pero celebro que se comparta para que este tipo de personas se lo piensen dos veces”, dijo.

“Animo a aquellas mujeres que se hayan sentido así alguna vez a ponerle cara a estos machirulos de mierda. ¡Ninguna agresión sin respuesta!”, finalizó.