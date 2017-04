Familia de Honduras busca un sueño mexicano en Ciudad Juarez

(Noticias Ya).-Viajaron más de 3600 kilómetros desde honduras hasta esta zona fronteriza con la intención de cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Ana Lizette Bonilla estaba embarazada y al llegar a Ciudad Juárez vio con tristeza que el cruce sería mucho más difícil de lo que pensaban sobre todo por las nuevas políticas migratorias de Donald Trump.

“la verdad es que si ese fue nuestro mayor temor, perder nuestros hijos por las leyes que el está imponiendo en Estados Unido

Ya en Ciudad Juárez nació su bebe que ahora es ciudadana mexicana y juarense de nacimiento por lo que el matrimonio hondureño replanteo sus planes y decidieron quedarse en México.

Ana nos dice “pues hasta ahorita mi esposo tiene un trabajo que para pasar y pues está bien- por lo menos lo tiene seguro.”

Ahora Luis trabaja en un taller de ciudad Juárez, mientras Ana busca iniciar una mejor vida para su familia con un trabajo honrado. No en Estados Unidos en donde sería perseguido por ilegal sino en el lugar que ha sido bien recibido.

Luis nos dice “prácticamente si ya me estoy acostumbrando a todo lo de aquí­ a la comida, a la estancia en este país, no te voy a decir que no es fácil verdad pero si se puede acoplar uno aquí.”

Esta familia es un ejemplo claro de los casos de migrantes que llegan a la frontera y se olvidan del sueño americano. Prefieren quedarse en Juárez en busca del sueño mexicano.

“Por nuestra hija, ya que tenemos nuestra residencia permanente, nos podríamos dar nuestra ciudadanía mexicana que iba a ser más fácil por mi hija”, Luis dice.

Esta familia hondureña inicia su nueva vida en Ciudad Juárez con una nueva integrante mexicana y ahora buscan el apoyo de la comunidad fronteriza para salir adelante en este lugar que ellos llaman la tierra de las oportunidades.

Información de Luis Escalera.