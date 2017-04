VIDEO: Atlas sufre crisis sin Liguilla

GUADALAJARA, México. (ICITUS). Todos los equipos de la Liga MX aumentan sus ingresos cuando entran a la Liguilla, los patrocinadores pagan más en esos partidos, el boletaje se vende más caro, las televisoras dan bonos extra por esos cotejos, de ahí la importancia para el Atlas de aferrarse como pueda a la fase final del certamen.

“Realmente si no llegas a la Liguilla pierdes parte importante de tus ingresos del año, ese ha sido un grave problema cada vez que Atlas no llega a la Liguilla, sales con un déficit importante de gasto, entonces sí sería un quebranto no calificar”, expresó Alberto de la Torre, vicepresidente deportivo de los Zorros, quien a pesar de ver a su escuadra en el lugar 11, está esperanzado por estar a un punto del octavo puesto. Eso sí, niega prisas financieras en caso de no arribar a la fase final.

“No estamos corriendo para vender jugadores, estamos formando un cuadro competitivo, que puede contra cualquiera de Primera División, podemos estar entre los elegidos en la Liguilla, pero no estamos pensando en vender jugadores para recuperar dinero”, argumentó ‘Manobeto’.

Lo cierto es que al Atlas le llegó el tiempo de apretar el acelerador para no quedarse una vez más sin Liguilla, más porque se acerca el momento de las evaluaciones para el cuerpo técnico encabezado por José Guadalupe Cruz y la plantilla de jugadores que forjó para esta campaña.

“Se tiene que evaluar todo el torneo, no se puede hacer por partido, debuts o por lo bien que esté jugando el equipo, pero el día a día te dará o no la continuidad, somos fieles creyentes de seguir proyectos, de no estar cambiando año con año porque eso no lleva a ningún lado”, destacó.

Icitus Guadalajara