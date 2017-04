México dará residencia a cubanos

(Noticias Ya).- El gobierno mexicano habría iniciado la expedición de permisos de residencia a casi 600 inmigrantes cubanos que han estado varados en la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo desde enero pasado.

De acuerdo con la agencia Associated Press, el Instituto Nacional de Migración (INM) indicó que dichos permisos no constituyen asilo político ni confieren estatus de refugiados a los inmigrantes cubanos pues ellos no enfrentan “ningún tipo de persecución”.

Este viernes, el INM dijo que los primeros 273 cubanos recibirán permisos de residencia que además les permitirán trabajar en el país.

Una antigua política estadounidense, conocida como “Pies secos, pies mojados”, confería residencia legal a aquellos cubanos por el simple hecho de llegar a Estados Unidos. Sin embargo, esta fue suspendida el 12 de enero pasado como parte de la normalización de las relaciones con la isla.

Otros inmigrantes cubanos que arribaron a otras ciudades mexicanas, alejadas de la frontera con Estados Unidos, fueron regresados a Cuba.