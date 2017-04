ALDI retira frijoles dulces por alerta de listeria

(Noticias Ya).- La cadena de supermercados ALDI ha anunciado el retiro voluntario de unos frijoles dulces congeladas de la marca Season’s Choice debido a una posible contaminación por listeria.

El proveedor notificó a ALDI la situación, quienes inmediatamente retiraron el producto afectado de sus tiendas.

El producto posiblemente afectado está envuelto en un paquete de 16 onzas, con el código de UPC 041498164294 y contiene uno de los siguientes códigos de embalaje:

DC17038 PLAB6176

DC27038 PLAB6176

DC27038 BNAF7286

DC37038 BNAF7286

DC47038 PLAC6216

DC57038 PLAC6216

Este producto pudo haber sido distribuido en los supermercados ALDI en los estados de: Florida, Illinois, Iowa, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia del Oeste.

Hasta el momento no se han reportado enfermedades relacionadas con este producto y ningún otro producto que se distribuye en los supermercados ALDI. Si usted tiene preguntas acerca de este retiro comuníquese con Lakeside Foods, Inc. al 1-800-466-3834, de lunes a viernes de 8 a.m. a 3 p.m.