Comunidad Siria en El Paso reacciona a los recientes ataques

(Noticias Ya).-

(NOTICIAS YA) -Un estadounidense al cien por ciento, así es como se describe Maynard Haddad. Hace 86 años su padre quien es nativo de Siria viajó hacia los Estados Unidos buscando una oportunidad.

“Toda la gente que vino del “país viejo”, porque así es como le llaman, vienen aqui por una oportunidad y los Estados Unidos les dio esa oportunidad”, comentó Maynard Haddad.

Una oportunidad de huir de la violencia y empezar una nueva vida.

“Como este lugar aquí, compraron esta propiedad y abrimos un auto lavado, les dio la oportunidad de hacer todo esto, de eso se trata este país”.

Desde que su padre murió Haddad se ha hecho cargo del negocio familiar, donde puede presumir de una gran clientela y algo que resalta de su personalidad es la manera de expresarse de la situación actual en Siria.

“El problema con todos esos países es que no hay educación, si no tienes educación, entonces la gente se va a quedar donde están, abajo”.

Haddad ama a los Estados Unidos que hasta tiene una bandera como decoración en la puerta de su negocio, aunque es grande su falta de interés por lo que suceda en el país que vio nacer a su padre.

“No me importa lo que pase, no veo las noticias, no me importa lo que nadie haga, no me importa lo que hagan y no me importa nadie, solo me importa aquí”.

Maynard agregó que no sabe si aún le quedan familiares en Siria pero que a pesar de eso no tiene pensado regresar por ningún motivo.

Información de Edgar Ramírez