Profesor universitario justifica violación a mujeres en México

(Noticias Ya).- El profesor universitario Marcelino Perelló justificó la violación contra mujeres en México, en específico el caso contra Daphne que fue abusada sexualmente por el grupo de jóvenes conocidos como los Porkys en el estado Veracruz. El profesor universitario, sin argumentos legales aseguró que a muchas mujeres les gustaba el abuso, durante su programa radiofónico Sentido Contrario.

“El juez consideró que estaba muy buena y era metible”, así se refirió Marcelino sobre Daphne, el profesor hizo gala de su nutrido lenguaje y utilizó su espacio en la radio universitaria, Radio UNAM, para expresar sus ideas el pasado 28 de marzo, pero el descontento social se hizo viral en redes sociales hasta el pasado siete de abril cuando se iniciaron tres movimiento en Change.org en contra del profesor y locutor universitario. La UNAM ya canceló el programa.

Perelló se atrevió a describir y definir cuándo se trata de una violación y cuando no. “Tampoco que te metan los dedos es para armar un desastre estretitoso… la violación implica necesariamente v$%&*, sin el órgano reproductor masculino no hay violación, osea con palos de escoba, dedos y vibradores no hay violaciones, hay violaciones a la dignidad hay de muchos tipos”, dijo el universitario.

El profesor también aseguró que había mucho escándalo por el caso de los Porkys y remató: “en la violación, no hay para qué desgarrarse las vestiduras, si les gusta… hay mujeres que sólo han sentido orgasmos con la violación”.

Marcelino Perelló participó en el movimiento estudiantil de México en 1968, tiene 73 años de edad y en su trayectoria ha representado al Consejo Nacional de Huelga, es integrante de la Facultad de Ciencias y participó en el Partido Comunista Mexicano. Actualmente es secretario general del Museo Universitario del Chopo y es colaborador del periódico Excélsior.

ADVERTENCIA, EL VIDEO CONTIENE AUDIOS CON LENGUAJE EXPLICITO, SE RECOMIENDA DISCRECION.