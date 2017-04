VIDEO: Recibió ‘una señal’ mientras visitaba la lápida de su pequeño

(TODO BEBÉ).-Una mujer que visitaba el panteón en el aniversario luctuoso de su hijo, ha compartido el momento en el que sintió que recibió una ‘señal’, publicó el NEW YORK POST.

Marie Robinson de Waterlooville, Inglaterra, perdió trágicamente a su hijo Jack hace tres años cuando murió por un tumor cerebral, que le fue diagnosticado en enero del 2014.

El niño de cuatro años dejó a sus padres, tres hermanas mayores y un hermano gemelo, Liam. Para conmemorar el aniversario de su fallecido hijo, Marie, visitó su tumba el pasado 1 de abril.

En la visita a Jack, ella le pidió a su pequeño que “mostrara a mamá una señal”; mientras se sentaba junto a la tumba un petirrojo aterrizó en su pie.

“Con eso un pequeño petirrojo siguió volando a mi alrededor tratando de aterrizar sobre mí, finalmente aterrizó en mi pie – él no parecía asustado en absoluto”, dijo Marie a The Mirror.

En el clip se muestra que Marie hace que el pajarito se acerque más mientras su voz se quiebra: “Eres hermosa, eres muy dulce.-Has estado cuidando de él.”

Ella dijo:

“Se fue y se sentó en una lápida cercana, así que conseguí mi teléfono para filmar que estaba cerca de mí y él voló encima y aterrizó en mi mano”, agregó. “Él me miraba directamente en la cara y en un momento dado aterrizó en mi hombro y me mordisqueó un par de veces.” Continuó diciendo: “No puedo creer lo que acaba de suceder, vine a ver a mi precioso Jack, acaba de sentarme en el suelo junto a él y esto sucedió. Me hizo llorar. Lo tomé como una señal de Jack. “