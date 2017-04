Familia fue supuestamente defraudada por una compañía de construcción

(NOTICIAS YA).- Una familia fue víctima de un supuesto fraude por seis mil 500 dólares, luego de que la empresa que contrataron dejo a medias un trabajo que realizarían en el patio trasero de su domicilio.

Carlos, como pidió que lo llamáramos, nos comentó que el contrato lo realizo con una empresa de nombre DB General Contracters, la cual desde el jueves pasado no ha contestado llamadas y el domicilio que tiene en su página de Facebook no corresponde a la de su negocio.

Para Karen Iglesias, gerente general del Better Business Bureau desgraciadamente estos casos son muy comunes ya que la gente confía y no lee contratos, no pregunta, por otra parte los pactos los hace verbales, actos que provocan este tipo de fraudes.

Como lo estipula el contrato, el servicio debió haber terminado el día de ayer, servicio que nunca finalizo.

Al intentar buscar la contraparte con esta empresa los números de teléfono que tiene en su red social nunca respondieron, por otra parte la dirección es un complejo de apartamentos en el Segundo Barrio.