Continúan cerradas las carreteras 528 y 520 por incendios forestales

(Noticias Ya).- Por tercer día consecutivo, las autoridades cerraron dos carreteras principales en los condados Orange y Brevard por incendios forestales.

Se informó que la carretera 528 fue cerrada en ambas direcciones a la altura de State Road 520 hacia la Interestatal 95. Mientras que la 520 está cerrada en ambas direcciones a la altura de St. Johns River hacia la Interestatal 95.

Se recomienda utilizar la State Road 50 para trasnitar entre los condados Orange y Brevard.

No obstante, el condado Brevard prohibió a la ciudadanía de no realizar fogatas o cualquier tipo de incendio en los alrededores, al igual que los condados de Osceola y Seminole. La persona que no cumpla con la ley podría recibir una multa de $500 ó 60 días de cárcel.