Tampa Bay celebra el Día Nacional del Sándwich de Queso Fundido

(Noticias Ya).- Si amas los emparedados de queso fundido este es el día en el que deberías salir a la calle para disfrutar de decenas de ofertas que negocios locales están ofreciendo como parte del Día Nacional del Sándwich de Queso Fundido.

En decenas de negocios usted podrá encontrar desde los sándwiches tradicionales o las creaciones exclusivas de las diferentes firmas de comida alrededor de todo Tampa Bay. Entre las ofertas usted podrá encontrar las siguientes:

The Riddle on the Griddle Food Truck se ubicará en Hyde Park Village en Village Circle regalando los primeros 25 sándwiches completamente gratis.

Mr. C’s Grilled Cheese Food Truck estará ubicado en JSA Health en St. Pete en la tarde y luego en la noche se mudarán a Coopertail Brewing en Tampa Bay.

Tom + Chee en St. Pete estará ofreciendo sándwiches de queso fundido a $2 durante todo el día.

Central Melt en St. Pete estará regalando sándwiches de queso fundido de 2 p.m. a 4 p.m. o hasta que estos se terminen.

The Brass Tap en Ybor City estará celebrando un menú especial de sándwiches de queso fundido.

The Springtime Grilled Cheese Festival en St. Pete se celebrará de 11 a.m. a 6 p.m. y el sábado 15 de 11 a.m. a 6 p.m.