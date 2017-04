VIDEO: A Tigres le gusta la presión por ganar

MONTERREY, México. (ICITUS). Luego de masacrar 3-0 a las Chivas, los Tigres siguen manteniendo vivas sus esperanzas llegar a la Liguilla. Tienen 16 puntos, escalaron al lugar 11 y están a sólo dos unidades de los puestos que otorgan la calificación, por eso el zaguero felino, Jorge Torres Nilo, pide que no los descarten, ya que es ahora cuando se podrá ver el mejor nivel de su escuadra.

“Para nosotros era ganar o ganar, no había de otra, hablamos entre nosotros como grupo que debíamos disputarlo (el partido ante Chivas) como una Final, y no nada más este, sino cada uno de los partidos que vienen, ahora toca Pumas y sabemos que no hay de otra más que ganar. El equipo sabe jugar con esa presión, le gusta a Tigres la presión de ganar, nos compromete mentalmente, nos anima a dejar todo en la cancha y no dejar nada para otro día”, indicó.

La gran figura del partido ante Chivas fue André Pierre Gignac al lograr un par de anotaciones para la victoria felina, aunque cabe recordar que el francés venía siendo muy cuestionado luego de sólo haber marcado otros dos goles en los anteriores 11 juegos que había disputado. Pese a la sequía que había mostrado, Torres Nilo dejó en claro que no pusieron en tela de juicio el instinto goleador de su artillero.

“Nosotros en ningún momento dudamos de la capacidad de André, la verdad que es un gran jugador que marca diferencia siempre con nosotros, por ahí no se le había dado el gol, ahora se le dio. André marca diferencia en los momentos más importantes, los que vienen lo serán más y estoy seguro que va a aparecer”, sentenció.

Icitus Monterrey