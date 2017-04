VIDEOS: Temen jugadores despidos en Cruz Azul

Ciudad de México. (ICITUS). El centrocampista de Cruz Azul Rafael Baca, dijo que nadie está seguro en el equipo debido a los malos resultados obtenidos hasta el momento, además resaltó que a pesar de que los ánimos están muy bajos, no deben tirar la toalla y seguir luchando para terminar de manera digna el torneo.

Baca dijo reconocer que los únicos responsables de no implementar lo que pide Paco, no solo son los once que entran, los que están en la banca y entran de cambio, sino todo el plantel celeste.

“Al final del día si no se están haciendo las cosas o no se están cumpliendo los objetivos que al principio de temporada puso Paco, pues tienen que haber consecuencias, y esas consecuencias puedes ser la continuidad de todos nosotros en el plantel” apuntó Baca.

Para el jugador cementero, la opción de dejar de luchar y tirar la toalla no pasa por su cabeza, dice que, a pesar de estar en un mal momento, ellos seguirán peleando por obtener los más puntos posibles, con la esperanza primero de acceder a liguilla, y segundo, para alejarse del fondo de la tabla porcentual, pensamiento que dijo es general para el resto del equipo.

José Antonio García I