Realizan arresto por el asesinato de adolescente en Orlando

(Noticias Ya).- Un hombre que asegura haber ayudado a deshacerse del cuerpo de una adolescente de 15 años que fue hallada sin vida en la mañana del martes en la Orange Blossom Trail, fue arrestado según las autoridades.

La Oficina del Alguacil del Condado Orange realizó una conferencia de prensa en la que discutieron la investigación. Allí mencionaron que el cuerpo de Melanie Mesen Medina, de 15 años, fue encontrado en la mañana del meres cerca de Ziegler Road, a unos 25 kilometros de su hogar en el Noreste del Condado Orange.

Los oficiales dijeron que el cuerpo estaba completamente vestido, mostró signos de trauma y creen que había sido abandonado en el área durante la noche del lunes. Pistas llevaron a los agentes de la policía a interrogar a Ramsys Javier Cruz Abreu, de 22 años, en un apartamento ubicado en Conroy Road. En el lugar se encontró un Acura de cuatro puertas con un agujero en el lado derecho del parabrisas y una pistola en el asiento delantero.

Abreu dijo a las autoridades que estaba en el vehículo con la víctima y otra mujer aproximadamente a las 11 p.m. del lunes en dirección a un Krispy Kreme. Además dijo que estaba estacionando el vehículo cuando escuchó un ruido muy fuerte y vio un destello desde el asiento trasero.

Según el hombre, Medina había recibido un disparo y estaba gritando mientras sostenía su cuello. En el momento Abreu le aplico presión a la herida mientras se alejaban de la escena. Pero ya Medina había muerto casi inmediatamente a consecuencia de la herida de bala.

Ahí Abreu y la mujer no identificada no estaba seguros de que hacer con Medina, además la sospechosa no quería que nadie supiera que tenía un arma de fuego, entonces se dirigieron a Ziegler Road donde arrojaron el cuerpo de la joven.

Sin embargo la mujer continua en libertad según la Oficina del Alguacil del Condado Orange, por su parte Abreu está detenido sin derecho a fianza en la cárcel del Condado Orange.