Corte de comisionado luchará por detener aumento a tarifa eléctrica

(Noticias Ya).- La corte de comisionados de El Paso decidió iniciar una batalla para detener el incremento del 8.7 por ciento a la tarifa eléctrica.

“Pensamos que es más importante participar en favor de los residentes especialmente los que usan la tecnología solar.” Comentó la juez del condado Verónica Escobar.

La compañía eléctrica propuso recientemente retirar los subsidios a agencias gubernamentales y aumentar la tarifa a cerca de 9 dólares mensuales en zonas residenciales y 18 dólares a aquellos residentes que utilizan paneles solares.

“En mi opinión es solamente una manera de que están convenciendo a la gente de no usar energía solar, porque está haciendo que el uso se completamente no costeable.” Aseguró el comisionado David Stout.

El comisionado añadió que se espera que el costo legal para defender a los residentes sea de más de 100 mil dólares sin embargo es necesario.

“No sé si vayamos a lograr que se quite completamente pero por lo menos que no sea tan dañino, que no llegue al punto que la gente no quiera poner energía solar en sus casas.”

Dalinda García le presenta los detalles.