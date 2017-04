Paseaba en su patineta cuando lo atropellaron

(Noticias Ya).- La policía de Las Cruces, Nuevo México da nuevos detalles en relación al pequeño que lamentablemente perdió la vida al ser atropellado.

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 6:30 en la cuadra 700 de la calle Lees. El niño de seis años, identificado como Jonah Frausto jugaba en su patineta cuando entró a la calle y fue arrollado por el conductor de un Nissan Rogue afuera de la residencia de su familia. Jonah fue trasladado al Centro Médico Universitario en El Paso, Texas ante la gravedad de sus lesiones pero no logró sobrevivir.

El conductor de la camioneta SUV no enfrenta cargos ya que ha estado tomando responsabilidad del incidente. Inclusive se menciona que conducía al límite de velocidad y el impacto no lo pudo controlar.