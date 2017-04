Ya casi se vence el plazo para la declaración de impuestos

(Noticias Ya).- Ya quedan menos de 24 horas para la fecha límite de la declaración de impuestos y aproximadamente tres millones de personas no las han presentado según indican datos del IRS.

Si usted aún no tiene lista la declaración de impuestos debe saber que este proceso es muy importante. El Servicio de Rentas Internas ofrece la posibilidad de solicita una extensión en la presentación o declaración de los impuestos sin necesidad que usted tenga que ofrecer algún tipo de explicación.

Entre los beneficios que el IRS ofrece a los ciudadanos se encuentra la posibilidad de obtener una extensión hasta el mes de octubre pero estos deben visitar una oficina para obtener el formulario de extensión 4868, además lo puede encontrar en el portal IRS.Gov.

Solo tendrá que tener en cuenta que solicitar una ampliación de tiempo no amplía el plazo para pagar las deudas. Si usted tiene que abonar dinero al estado no tiene opción. Además si usted solicita una ampliación de plazo y tiene un reembolso pendiente, este usted no lo recibirá hasta aproximadamente el mes de octubre. La fecha límite para para la declaración de los impuestos es el martes, 18 de abril.