(Noticias Ya).- Con la pregunta, ¿Los policías estatales implementan las leyes de inmigración? Publican el video de las cámaras de los agentes estatales conocidos como State Troopers donde se ve lo que sucede con la detención del dreamer, Jesús Vásquez, de 22 años en Montana Vista.

Los hechos ocurrieron el sábado cuatro de marzo cuando Jesús, quien manejaba en el este de El Paso, Texas fue detenido por los State Troopers para infraccionarlo.

Según Jesús, “pues me paró la policía y me pidió una identificación y pues no tenía”. Con miedo, Jesús entrego solo su acta de nacimiento mexicana, ya que debido a su estatus migratorio no contaba con otra forma de identificación.

“Fue cuando se subieron al carro otra vez y fue cuando marcaron por radio y fue cuando yo mire la migración”. “Agarraron mi acta se lo entregaron a los de migración y los de migración me esposaron”.

Después de 11 días, Jesús pudo salir bajo una fianza de 2,500 dólares y hoy se encuentra de nuevo con su familia en espera de arreglar su estatus migratorio.

Sin embargo, el 17 de abril, por medio de la Ley de Información Pública de Texas, publicaron el video completo de su detención para cuestionar el trabajo de los State Tropers.

