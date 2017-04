Posponen cambio de horario en escuelas del condado Hillsborough

(Noticias Ya).- El Distrito Escolar del Condado Hillsborough pospuso el cambio de horario para las escuelas del condado para el próximo año escolar 2018-2019.

El Superintendente Jeaff Eakins dijo que el retraso le dará más tiempo al distrito para realizar ajustes y trabajar con las quejas.

Con la propuesta las escuelas elementales entrarían a las 8:35 a.m. en vez de las 8:15 a.m., las escuelas inetermedias sería a las 9:30 a.m. en vez de las 9:00 a.m. Mientras que los estudiantes de preparatoria entrarían a las 7:15 a.m. en vez de las 7:33 a.m.

Estos ajustes le dará más tiempo a los conductores de los autobuses escolares entre las rutas.