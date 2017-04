VIDEO: Detalla Jémez las “miserias” del Cruz Azul

Ciudad de México. (ICITUS). El técnico de Cruz Azul, Francisco Jémez, aceptó que tendrán que arreglar las ‘miserias’ que cometen, luego del revés que sufrió La Máquina ante Puebla y que le costó estar prácticamente sin posibilidades de ingresar a la Liguilla del torneo de Clausura 2017.

El estratega lamentó que, cada partido, los cementeros comentan errores que les han costado puntos, como sucedió en el duelo ante los camoteros que recibieron un gol de último minuto, además de que cometieron un autogol, pifias que fueron claves para que se diera el revés 2-1 ante los dirigidos por José Saturnino Cardozo.

“No tiene sentido lo que ha pasado en esa última jugada, pero son nuestras miserias, nuestras cosas malas y las tenemos que arreglar. Los errores en el futbol se pagan. La sensación que tengo es que nos ha ganado un equipo que no quería ganar el partido, sino que nosotros no hemos sido afortunados, no hemos sabido liquidar el partido y eso se paga en el futbol”, dijo.

“Los errores en el futbol se pagan y se pagan caros. Nosotros cometemos errores de lo que supuestamente somos. La sensación que tengo es que nos gana un equipo que ya no quería ganar el partido.

“Nosotros no hemos estado afortunados ni hemos sabido leer el partido, una jugada aérea que con el tiempo se paga, eso también es talento y a nosotros en determinadas situaciones nos falta. Por eso hemos perdido”, expresó.

Reveló que tiene ocho meses más de contrato, aunque evitó hablar del siguiente torneo: “No sé lo que va a pasar. El siguiente torneo no sé lo que va a pasar. Habrá que tomar muchas decisiones y estamos jugando a ser futurólogos”, sentenció.

Juan Antonio Dávalos