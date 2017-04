Cambian de nombre al cruce Tornillo en honor a ex soldado mexicano

(NOTICIAS YA) -Puerto de entrada Marcelino Serna, así es como de ahora en adelante han nombrado al cruce internacional en Tornillo Texas, en conmemoración al fallecido soldado que participo en la primera guerra mundial.

“No tengo palabras para expresar mi gratitud que le están dando a mi padre, después de muerto, después de tanto años”, comentó Gloria Serna hija de Marcelino.

Inmigrante mexicano, Marcelino Serna sirvió para las fuerzas armadas de los Estados Unidos y fue reconocido como el soldado más condecorado de su época.

“Si no fuera por él yo tampoco hubiera ido al servicio que fui al Navy 4 años y es una de las cosas que me acuerdo de él que me decía”, comentó Roberto Serna sobrino de Marcelino.

Como parte de la ceremonia estuvieron presentes varias personalidades del mundo de la política, entre ellos el congresista Will Hurd quien agradeció que después de tanto tiempo, el proyecto estuviera concluso.

“Tuve que hacer mi debida diligencia para asegurarme que la comunidad apoyara esto y hubo mucho apoyo y obtener la ayuda del senador John Cornyn quien fue primordial del lado del senado para que la legislación pasara, para que esto llegara al presidente”, comentó Will Hurd congresista distrito 23 de Texas.

La familia quedo agradecida y los asistentes la mayoría veteranos, satisfechos por dicho nombramiento quien no les quedo más que enviarle un mensaje al fallecido soldado.

“Desde el cielo que está viendo, este evento es para usted, no es para mí y recuerde que siempre que yo tenga vida vive en mi corazón”, agregó Gloria Serna.

La familia solo espera respuesta de Washington D.C. para que Marcelino reciba un próximo reconocimiento, el cual será una medalla de honor.

Información de Edgar Ramírez