Razones por las que el recién nacido “no debe” de tomar agua

(Noticias Ya).-Como lo sabes el agua es vital y los adultos deben asegurarse de beber dos litros según lo recomendado por los médicos pero, ¿cuánta agua deben tomar los bebés?

Debes saber que dar agua a los bebés menores de seis meses, pone a los pequeños en riesgo de diarrea y desnutrición, publicó el portal Debate.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo mejor es que los bebés comiencen a tomar agua después de los seis meses de edad, y la razón es que el agua puede estar contaminada y causar infecciones en el bebé.

De acuerdo a la OMS estas son algunas de las razones por las que el bebé no debe tomar agua antes de los seis meses:

• Dar agua puede causar que el bebé consuma menos leche materna o suspenda la lactancia temprano y en consecuencia se desnutra.

• Si las madres dan agua en lugar de la leche materna, ellas podrían disminuir su producción de leche.

• La leche materna está compuesta por agua en un 80 por ciento. Los bebés no necesitan agua adicional, ni en los climas calientes.

Pero a partir de los seis meses los bebés podrán tomar agua y necesitarán en promedio 700 mililitros de agua, ya que el agua representa el 60 u 80 por ciento del peso del bebé, dijo la OMS.

Hay que tomar algunas precauciones a la hora de ofrecer agua a un pequeño, cuidando que esté libre de gérmenes, aunque el agua puede seguir viniendo de lo que se da de leche materna.

La necesidad de agua incrementará algunos mililitros conforme crece e irán pidiendo un poquito más:

• De seis meses a un año, de 1100 a 1200 mililitros diarios.

• De dos a tres años, en promedio 1300 ml cada día.

• De cuatro a ocho años, 1600 ml cada día.

Aunque hay que recordar que la cantidad de agua necesaria para el niño puede provenir de frutas y alimentos, no solamente del líquido como tal. Sin embargo es bueno ofrecer agua a los pequeños a partir de los seis meses de vida, pero no obligarlos a tomarla si no quieren, advierte la OMS.