Niña actriz de Hidalgo debutará en Hollywood

(Noticias Ya).- Manelly Zepeda cumplirá su sueño de debutar en Hollywood en la cinta How to be a latin lover en donde comparte escena con los actores mexicanos Salma Hayek y Eugenio Derbez.

Manelly vive en San Juan, en el condado de Hidalgo y tiene diez años. Ella está emocionada, su madre orgullosa, sus amigos, compañeros de escuela y maestras muy alegres del logro de la pequeña actriz.

Manelly audicionó en el distrito escolar de PSJA en donde fue aceptada para viajar a Los Ángeles, California y empezar a filmar la historia durante el verano de 2016.

Cómo ser un latin lover se estrenará el próximo 28 de abril en una cartelera difícil pues habrá otras películas de superhéroes que se estrenan a la par.

La familia Zepeda es de descendencia mexicana. Mayra, la madre de Manelly, migró a los Estados Unidos hace aproximadamente dos décadas y es la más orgullosa de que su hija represente la cultura biligue en una película filmada en Estados Unidos con talento mexicano.