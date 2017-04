Policía se multa a sí mismo por exceso de velocidad

(Noticias Ya).- Un jefe de Policía en Oklahoma se impuso una multa de 300 dólares a sí mismo por conducir a exceso de velocidad.

“Escribo para informarles que yo, el jefe Burch, rompí la ley al conducir a exceso de velocidad en la calle 103”, escribió Justin Burch en la página de Facebook del Departamento de Policía de Sperry, una ciudad con poco más de mil 200 habitantes, al norte de Tulsa.

“Un ciudadano puso una queja al respecto y acepto que estuve mal al manejar a 75 y 80 millas por hora. Sí tenía una razón para ir deprisa, pero la velocidad no fue razonable”, añadió, de acuerdo con Huffington Post.

“Me estoy haciendo responsable como cualquier persona debería. Me he puesto una multa y la pagaré como cualquier otro ciudadano. Me arrepiento de mis acciones y ofrezco sinceras disculpas”, finalizó.

La persona que reportó al oficial lo captó en video, el cual envió a las autoridades de forma anónima. Una estación local le preguntó a Burch si se hubiese “automultado” sin la grabación como prueba.

“Honestamente, probablemente no. Pero como cualquier persona que fue sorprendida, necesito responsabilizarme por mis acciones”, respondió.