VIDEO: Pumas no caerá en exceso de confianza en el choque ante Veracruz

Ciudad de México. (ICITUS). El técnico de Pumas, Juan Francisco Palencia, tiene plena confianza de poder conseguir los tres puntos este fin de semana, cuando se mida a los Tiburones Rojos del Veracruz, pese a la irregularidad mostrada por los felinos en el actual Clausura 2017.

De estar en zona de clasificación, la escuadra universitaria fue marginada hasta el sitio once de la clasificación, cuando restan tres partidos para que finalice la temporada regular. Palencia aceptó que será de suma importancia sumar en casa para poder meterse entre los ocho primeros del certamen.

“Veracruz no será un rival sencillo, ellos buscarán ganar para salvarse y nosotros para acercarnos a la Liguilla, no podemos excedernos en confianza, al contrario, tenemos que estar atentos para poder conseguir un buen resultado y tener un cierre importante de torneo”, dijo.

Pumas tiene tres partidos sin conseguir una victoria, tras las derrotas ante Toluca en el Olímpico universitario, el revés con los Tigres en la Sultana del Norte, además del empate contra los rojinegros del Atlas en el Jalisco.

Palencia comentó que depende de ellos calificar a la Liguilla porque, de conseguir los nueve puntos que restan, no tendrán problema para ingresar a la fiesta final, aunque aceptó que tienen que mejorar en algunos aspectos “sobre todo en la defensa, y no me refiero solo a la parte de abajo porque todos tenemos que defender, se trabajó en eso y confiamos en que eso se verá reflejado el fin de semana”, sentenció.

Juan Antonio Dávalos