Veteranos de Estados Unidos deportados a México   

(Noticias Ya).- Un veterano del ejército de los Estados Unidos que fue deportado, decide recorrer la frontera para ayudar a sus compañeros que han pasado por una situación similar.

La lucha de Héctor Barajas, mexicano de nacimiento y quien por más de cinco años formó parte del ejército de los Estados Unidos, comienza cuando fue deportado.

Barajas salió de las fuerzas armadas después de tratar de buscar ayuda para su adicción a las drogas y al alcohol, que fue la razón por la cual terminó abandonando su carrera militar. En el 2001 se vio implicado en un tiroteo callejero en Los Ángeles y aunque nadie resultó herido, Héctor pasó un tiempo en la cárcel y posteriormente fue deportado hacia México.

“Se siente uno decepcionado, pero al mismo tiempo tiene uno que tomar responsabilidad por las acciones que hizo uno. Que nos llegaron aquí entonces yo lo que hago es que he aceptado que soy que estoy aquí tengo deportación de vida. Pero no quiere decir que me voy a dejar por vencido para regresar,” Héctor Barajas, fundador de “Deported Veterans Support House”.

Después de su deportación este veterano fundó en Tijuana un lugar llamado el Búnker. Un centro de ayuda legal y psicológica para otros como él, exmilitares que, después de vivir experiencias traumáticas en países en conflicto, regresan a su país y tienen muchas dificultades para adaptarse de nuevo a la sociedad.

Este fin de semana en Ciudad Juárez, Chihuahua se inauguró otro centro de ayuda para soldados deportados.

Entre los asistentes estaba Iván Ocon, quien sirvió en el ejército de los Estados Unidos y también fue deportado, “si un ciudadano hace un crimen o algo, le dan chanza o hay un programa de veteranos a donde los mandan o algo para que queden bien de vuelta con la sociedad. Pero con nosotros no nos dan esa oportunidad, nomas nos deportan y buena suerte que te ayude Diosito, gracias por tu servicio y adiós.”

Durante la inauguración en Juárez, hicieron un acto de entrega de bandera estadounidense, frente a una bandera que pintaron en el patio de la casa de apoyo. Actualmente este centro de ayuda cuenta con cerca de 20 veteranos deportados.

Michael Chávez decidió viajar desde Houston para apoyar a sus compañeros, “es injusto que estamos nomas tirándolos como si fueran basura ya los usamos en su juventud.”

Si usted ha pasado por algo similar o conoce a alguien que requiera de esta apoyo, puede llamar al número telefónico (656)2185611.