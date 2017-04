VIDEO: Los Pumas admiten que se les fue el futbol

Ciudad de México. (ICITUS). La derrota que sufrió Pumas ante Veracruz, dejó al equipo al borde de la eliminación, cuando restan dos partidos para que finalice la temporada regular del torneo de Clausura 2017.

El revés mandó a los universitarios hasta el sitio 12 de la clasificación al quedarse en 18 puntos y, pese a que el rendimiento del equipo ha venido a menos, aún se encuentran a dos puntos del Pachuca, que se encuentra en el octavo escalón.

Y lo peor es que, para el compromiso del próximo fin de semana ante Monarcas Morelia, no podrá contar con su goleador Nicolás Castillo quien será suspendido por la Comisión de Árbitros tras ser expulsado durante el choque ante los escualos, y tampoco podrán echar mano de Darío Verón, a quien también le mostraron la tarjeta roja.

Matías Britos aceptó que ante Veracruz, no dieron un buen partido y rechazó que la terna arbitral haya sido la responsable del mal funcionamiento que mostró el equipo “Hicimos un mal partido, fuimos superados, el rival fue mejor y se llevó los tres puntos que nosotros necesitábamos.

“Costó mucho reaccionar, ellos manejaron bien la pelota, hicimos el esfuerzo pero no alcanzó. Hay que dar más”, dijo el delantero auriazul.

Britos no quiso hablar del trabajo del central César Ramos Palazuelos, quien expulsó a Verón por y a Nico Castillo.

“Nosotros no vamos a hablar del árbitro, sabemos que no fue un buen partido, no nos queda más que estas dos semanas hacerlo mejor que nunca”, sentenció el sudamericano.

Juan Antonio Dávalos