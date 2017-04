VIDEO: Niña cae en la carretera desde autobús en movimiento

(Noticias Ya).- Un video muestra como una niña de tan solo cuatro años cae de un autobús en movimiento en una carretera de Arkansas luego de abrir ella misma la puerta trasera de la unidad, que se aleja sin que nadie se percate del hecho.

La impactante escena fue grabada por una cámara, que siempre está grabando, montada en el tablero del vehículo de Ryan Ciampoli, rescatista y bombero local que conducía detrás del autobús en la autopista 65, en Harrison, y quien auxilió a la pequeña.

Las imágenes muestran como la puerta trasera del autobús se abre y aparece la niña colgando de la manija. Ella cae al suelo y se queda inmóvil, mientras que el camión continúa alejándose y el vehículo de Ciampoli se acerca a ella.

El rescatista fuera de servicio entró en acción, detuvo su vehículo y corrió hacia la pequeña, que estaba inconsciente al principio.

“Obviamente, usted (normalmente) quiere dejarla allí si no está en peligro… pero estábamos en medio de una carretera, así que no podía dejarla allí”, dijo Ciampoli en una entrevista para CNN.

En el mismo video se aprecia como Ciampoli suavemente toma a la niña y la acuna en sus brazos para moverla de la carretera.

De acuerdo con KHBS-TV, el rescatista colocó a la niña en una camioneta e intentó mantenerla consiente hasta que llegó una ambulancia. En algún momento la pequeña empezó a gritar y patear preguntando por su mamá.

La niña fue hospitalizada y requiere una cirugía tras fracturarse la mandíbula con el golpe de la caída, según detalló la madre de ella a CNN, pero esperan que se recupere pronto.

No está claro si la puerta se abrió porque no estaba cerrada con llave. El incidente ocurrió el miércoles pasado, aun así hasta este domingo las autoridades no dieron detalles al respecto.