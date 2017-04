VIDEO: Se ríe el Tuca Ferretti de la crítica

Monterrey, México. (ICITUS). Luego de perder en el Clásico Regio frente al Monterrey, las críticas han arreciado en contra de Ricardo Ferretti, de poco importa que los Tigres sean los actuales campeones de la Liga MX o que estén en la Final de la Concachampions ante el Pachuca, todo eso pasa a segundo término a la hora de evaluar al entrenador felino.

“Todos los que me critican se suben a un podio bastante padre. ¿Dime un entrenador que más te puede dar rating, fama, que yo, criticando? En 26 años lo que le viste a muchos es criticarme y lástima que muchas veces tengan que esperar tanto tiempo, tal vez les gustaría más seguido. Las críticas en mi forma de ser, de pensar, de actuar, analizo cómo vienen, de quién vienen, cómo son, inclusive hay muchas críticas que las he tomado hasta para que me apoyen y muchos elogios los he desechado”, expresó.

Lo cierto es que la Final de Vuelta ante Pachuca se aproxima, la Ida en el estadio Universitario quedó empatada 1-1, el ‘Tuca’ no siente que sea una misión imposible coronarse en la Bella Airosa, aunque sí dejó patente su molestia luego de que el primer juego se pitó con arbitraje extranjero y ahora hay muchas posibilidades de que sea mexicano.

“Tenemos que buscar un gol para emparejar la serie, no recibir, pero no lo veo nada del otro mundo ni tan complicado. ¿Por qué en nuestro partido de local ponen un equipo de árbitros extranjeros y allá ponen mexicanos? Sé que no me van a dar ninguna explicación, pero yo me pregunto, ¿por qué?”, sentenció.

