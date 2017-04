Dos orquestas de Florida son escogidas para una competencia de Jazz

(Noticias Ya).- Dos orquestas de Florida fueron escogidas para representar al estado en la edición 22 del Concurso y Festival de Bandas de Jazz de la Escuela Secundaria Essentially Ellington en Nueva York.

Este evento de educación de jazz más innovador del mundo se celebrará del 11 al 13 de mayo de 2017. Cada escuela presentó grabaciones de tres melodías interpretadas por las tablas de jazz en la biblioteca Essentially Ellington de Lincoln Center.

Estos son los finalistas que pasaron a la competencia junto con las dos bandas de Florida:

Byron Center High School (Byron Center, MI)

Champaign Central High School (Champaign, IL)

Denver School of the Arts (Denver, CO)

Dillard Center for the Arts (Fort Lauderdale, FL)

Edmonds-Woodway High School (Edmonds, WA)

Foxborough High School (Foxborough, MA)

Lexington High School (Lexington, MA)

Mount Si High School (Snoqualmie, WA)

Mountlake Terrace High School (Mountlake Terrace, WA)

Newark Academy (Livingston, NJ)

Osceola County School for the Arts (Kissimmee, FL)

Plano West Senior High School (Plano, TX)

Sun Prairie High School (Sun Prairie, WI)

Triangle Youth Jazz Ensemble (Raleigh, NC)

Tucson Jazz Institute (Tucson, AZ)

Todas las bandas que son miembros del Essentially Ellington fueron invitadas para presentar una grabación y 15 finalistas que fueron seleccionados a través de un riguroso proceso de selección.

El 11 de mayo, las bandas finalistas llegarán a Nueva York para pasar tres días tomando talleres, realizando ensayos y actuaciones en el Jazz en Lincoln Center. El 13 de mayo, se realizará el concurso y el festival que concluirá con un concierto además una ceremonia de premiación con las tres bandas de mejor colocación y el Jazz en Lincoln Center Orchestra con Wynton Marsalis.

Si deseas más información sobre este evento puede visitar www.jazz.org/ee. Ahí podrás conseguir todo tipo de contenido incluyendo fotos, videos y repertorio de Jazz en Lincoln Center.