FOTO: Policías ayudan a estudiante a tener pareja para su graduación

(Noticias Ya).- Policías de Boxford, Massachusetts aceptaron ayudar y ser testigos de la creativa propuesta de una adolescente.

Un conductor estaba totalmente confundido y sorprendido luego que la policía lo detuviera, lo hicieran salir de su auto y le hablaran sobre las leyes de tránsito, pero en realidad todo estaba planificado.

Eli estaba evitando a toda costa que los oficiales le dieran una multa, hasta que entendió lo que realmente pasaba. Jordyn se apareció con un cartel en el que se leía ‘The only ticket you will be getting is to prom!! (¡El único boleto que obtendrás será el baile de graduación!)

La creativa propuesta se publicó en el Facebook de la policía de Boxford en donde aprovecharon para bromear y anunciar que también están disponibles para fiestas de cumpleaños, sesiones de fotos y degustaciones de donas.