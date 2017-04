La última conversación entre un niño con cáncer terminal y su madre

(Noticias Ya).-Tenía solo tres años y luchó poco más de un año contra un terrible cáncer que le arrebató la vida. La última conversación de este pequeño y su madre ha conmovido a las redes y se ha hecho viral.

En noviembre de 2015, Nolan Scully, de Maryland fue diagnosticado con un cáncer agresivo que ataca los tejidos blandos llamado, Rabdomiosarcoma. A su corta edad, Nolan luchó contra la enfermedad durante 15 meses, publicó el sitio La Opinión.

Los médicos trataron un resfriado prolongado que no cedía ante ningún tratamiento que se le había prescrito al pequeño, por lo que optaron por realizar una biopsia que reveló el cáncer, agregó la fuente.

Con una recaída el pasado febrero los padres, Ruth y Jonathan, recibieron otra devastadora noticia; los tumores habían crecido tanto que oprimían su corazón y sus bronquios. No había nada más que los médicos pudieran hacer.

La madre, compartió la lucha de su pequeño en Facebook “Nolan Strong”, y publicó la última conversación con su hijo en homenaje a él:

Mamá: Te duele respirar, ¿no?

Nolan: Bueno… sí.

Mamá: ¿Tienes mucho dolor?

Nolan: Sí (y bajó la mirada).

Mamá: Este asunto del cáncer apesta. No tienes que luchar más.

Nolan: ¿No tengo que luchar más? ¡Pero lo haré por ti, mamá! (con felicidad)

Mamá: ¡No! ¿Eso es lo que has estado haciendo? ¿Luchar por mamá?

Nolan: Bueno… sí.

Mamá: Nolan Ray, ¿cuál es el trabajo de mamá?

Nolan: ¡Mantenerme a salvo!

Mamá: Cariño… Ya no puedo hacer eso acá. La única manera en que puedo mantenerte a salvo es en el cielo.

Nolan: ¡Entonces, me iré al cielo y jugaré hasta que llegues! ¿Vendrás, no?

Mamá: ¡Absolutamente! ¡No puedes deshacerte de mamá tan fácilmente!

Nolan: ¡Gracias mamá! ¡Iré a jugar con Hunter, Brylee y Henry!