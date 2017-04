Retiran campaña de ropa infantil por mostrar niñas “muy delgadas”

(Noticias Ya).-Una campaña publicitaria de la marca argentina de ropa “Ona Saez” ha generado comentarios de desaprobación entre los usuarios de distintas redes.

Ona Saez recibió cientos de comentarios por algunas de sus fotografías en las que aparecen dos hermanitas de entre 10 y 12 años, que según los usuarios, están muy bajas de peso y además reflejan tristeza en sus rostros.

Las nenas pueden ser así de flacas por su metabolismo, pero elegirlas habla de la estética que promueve la marca. Sos muy triste, @Onasaez. pic.twitter.com/Nch7yeYI41 — MathiasChu (@MathiasChu) April 20, 2017

Los comentarios que obligaron a la marca a retirar las fotografías de la campaña, pocas horas después de haberlas publicado, señala Merca 2.0.

Esto dijeron algunas personas en Instagram y Twitter:

“Horrible campaña, fomentando la delgadez extrema en adolescentes. A ver si entienden de una vez que los trastornos alimentarios son enfermedades graves. Aparte, como mamá de adolescentes, quiero campañas con cuerpos reales y caras felices”, escribió un usuario. Otro escribió: “Quiero saber si a estas criaturas las alimentan o esa cara es porque no las dejan ser niñas”.

Debido a que las críticas y comentarios negativos no cesaron, la marca publicó este mensaje:

Pero la respuesta no mejoró la situación ya que el mensaje no fue de agrado para muchos. Los usuarios reiteraron que las críticas a la campaña no tienen que ver con las niñas o su manera de vivir, sino con lo que promueve dicha campaña a través de las imágenes.