Jaime Pérez, candidato por la alcaldía de El Paso.

(Noticias Ya, El Paso).-Es originario de el paso y asegura que en caso de ser elegido alcalde, será esa voz que nuestra comunidad necesita, veamos de quien se trata.

Él es Jaime Pérez, un México-Americano que busca el principal cargo dentro del cabildo, los más vulnerables serán prioridad en su agenda.

“Es que la gente aquí piensa que ellos solos nos cuentan, su voz no cuenta no tienen voz ni voto, pero lo que no se dan cuenta ellos es que a lo largo de la frontera nosotros somos un grupo mayoritario y debemos de controlar nuestro destino”, mencionó el candidato Jaime Pérez

Pérez busca crear un mejor futuro económico para nuestra comunidad.

“Nuestro dinero está en un banco completamente corrupto conocido, ya el gobierno de estados unidos inclusive les ha puesto multas por los fraudes que realiza ese banco y aun así tenemos el dinero ahí, porque? Entonces ese es el tipo de soluciones que voy a traer inmediatamente a la mesa”, dijo Peréz

En todo momento, asegura, buscara la participación ciudadana en su gobierno.

“Abrir las puertas del cabildo. Yo voy a inmediatamente convocar a la gente y decirles lo que está pasando informarles y pedirles que participen conmigo porque yo solo no voy a poder hacer absolutamente nada pero con el apoyo del pueblo podemos hacer muchísimo”, aseguró el candidato

Al igual le recuerda a los paseños que nuestra frontera no necesita de un muro para salir adelante…

“Hay que oponernos rotundamente al muro, no es necesario el muro físico. Ya no está viniendo la gente como antes, ya los mexicanos no quieren venir porque no se les está dando esa aceptación no se les está dando ese acogimiento de que vengan a visitarnos, que se yo”, comentó Pérez

Cabe mencionar que Pérez asegura promover el comercio entre México y Estados Unidos.

Sara Villegas tiene el informe.