VIDEO: Piden no exagerar con Chivas

GUADALAJARA, México. (ICITUS). Después de que casi todo el torneo fueron líderes del torneo, ahora las Chivas han caído al cuarto lugar tras caer ante los Tigres, empatar con el Pachuca y caer frente al Cruz Azul. Un punto de los últimos nueve en disputa han alejado al Rebaño de la cima; sin embargo, es un tema que no le escandaliza al técnico Matías Almeyda.

“La exageración no siempre es buena y si yo pido tener los pies sobre la tierra cuando ganamos, también los tenemos cuando perdemos. No me va a cambiar el pensamiento ni uno ni dos partidos, me deja tranquilo el funcionamiento y lo analizo desde otro lugar, obviamente hubiésemos querido ganar todos los partidos, pero estamos igual que el resto de los equipos, a tres puntos del líder y creo que la marcha viene siendo buena”, indicó.

Ante la baja de algunos elementos lesionados de la talla de Isaac Brizuela o Rodolfo Pizarro, el timonel argentino ha tenido que utilizar a diferentes elementos de la cantera rojiblanca; sin embargo, no lo ocupa como pretexto, es más, se siente orgulloso del nivel que han demostrado sus pupilos.

“El plantel corto está también con muchos jóvenes, quienes están tomando experiencia en un momento bastante lindo del campeonato, nos pone contentos. Es cuestión de tiempo para que los jugadores puedan recuperar esa fuerzas y energías que han tenido para tratar de enfocarnos en este tramo final”, destacó.

Icitus Guadalajara