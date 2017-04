VIDEO: Crece la tensión en Puerto Rico por el Proyecto 938

(Noticias Ya).- Un representante del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico protagonizó una escena violenta cuando intentaba entrar a su oficina en la casa de las leyes.

Según se puede ver en videos publicados en las redes sociales, el representante José Luis Rivera Guerra llegó al edificio donde se encuentra su oficina en el Capitolio de Puerto Rico y un grupo de manifestantes pretendía que este no entrara.

Las voces de los manifestantes pedían que se fuera del lugar, pensando que lograrían que el representante se fuera a su hogar y no participara en la votación de la enmienda al Proyecto 938 que trastoca los beneficios marginales de los trabajadores de agencias y corporaciones públicas, como los unionados.

Poco después en el video se ve que Rivera Guerra le propina un golpe en el pecho a uno de los manifestantes ocasionando una pelea en el momento y tuvo que ser escoltado por unos oficiales del orden público.

En horas de la tarde Rivera Guerra se expresó y dijo que “Cuando traté de entrar al Capitolio, tuve que esperar frente a la puerta porque no me abrían. En ese momento, un grupo de manifestantes comenzaron a rodearme, a gritarme, llamaron a otros manifestantes para que me asecharan y alguien me agarró por la cintura. En ese momento, me defendí para que me soltara”. Además alegó que le propinaron golpes, lo escupieron y dijo que hasta lo habían amenazado de muerte.

Ahora el hombre que recibió el primer golpe por parte de Rivera Guerra dijo que lo denunciaría ante la policía y no se quedaría con las manos cruzadas.