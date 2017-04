Madre de Sarita llega a su funeral y la atacan miles de personas

(NOTICIAS YA).- Mientras realizan el funeral de la pequeña, de tres años, que murió en Colombia en lo que muchos llaman el caso más atroz de violencia a menores, autoridades están cada vez más cerca del o los culpables.

Según Noticias Caracol, en las investigaciones ya se cuenta con las muestras de ADN que se obtuvo del cuerpo de la menor y que mantiene como sospechosos a familiares. La vicefiscal María Paulina Riveros comentó que, “estamos investigando a las personas más cercanas a la niña, a su círculo más próximo, e investigando no solamente la muerte de la niña y la violencia sexual sino todo el tipo de violencias que presenta el cuerpo en este caso”.

Recordemos que Sara Yolima Salazar Palacios, fue llevada al hospital por una mujer que escapó. Después de estudios, determinaron que presentaba un trauma craneoencefálico severo, heridas múltiples en pecho y espalda, también amputación de la punta del dedo anular izquierdo, levantamiento de la uña del dedo corazón de su mano derecha, un brazo partido, evidencias de abuso vaginal y anal, al igual que, desnutrición avanzada.

Según los resultados de la necropsia, Sara perdió la vida a consecuencia de un trauma encefálico severo, ya que fue zarandeada, golpeada, además de las heridas que sufría.

Para este martes, más de dos mil habitantes de Armero-Guayabal, acudieron al cementerio a despedir a Sara. Y fueron ellos mismos quienes no permitieron que Ruth Salazar, madre de Sara fuera a darle el último adiós.

En la funeraria, Ruth quien perdió la tutela de la menor ya que presentaba señales de maltrato y desnutrición, fue agredida por los presentes.

Mientras la insultaban y culpaban del asesinato, el sacerdote la defendió, “ella no abandonó a la niña, se la dio a los padrinos y que sean ellos los que respondan”, aseguró el periódico del Tolima.

Y fue precisamente lo que dijo Ruth a Noticias Caracol, “A los padrinos se la entregué. No sabía lo que hacía y no sabía cómo eran ellos […]. La verdad es esa, no tenía la capacidad para tenerla al pie mío”.

Estaremos al pendiente de las investigaciones que darán a conocer si los padrinos están entre los presuntos culpables.

