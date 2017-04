¿Qué puede hacer Facebook para evitar que la gente transmita crímenes?

(Noticias Ya).- La transmisión en vivo a través de Facebook del homicidio de una bebé en Tailandia por parte de su padre, quien después se suicidó, ha vuelto a poner los reflectores sobre la red social y su papel en la distribución de este fuerte material.

“Tenemos mucho trabajo… seguiremos haciendo todo lo posible por prevenir que estas tragedias sigan sucediendo”, dijo el director de la plataforma, Mark Zuckerberg, hace poco más de una semana, cuando un hombre transmitió al momento de asesinar a un anciano.

De acuerdo con el sitio especializado Quartz, la empresa dijo que revisará la forma en que sus usuarios reportan contenido inapropiado para asegurarse que puedan hacerlo de forma fácil y rápida.

Expertos aseguran que no hay mucho que Facebook pueda hacer desde un punto de vista práctico para prevenir que videos violentos sean publicados o transmitidos.

Por ejemplo, Daphne Keller, del Stanford’s Center for Internet and Society, consideró que el tiempo de reacción de la red social en los citados incidentes ha sido bastante corto y que no cree que exista una alternativa realista para hacer un mejor trabajo en este aspecto.

Tras una serie de transmisiones violentas el año pasado, Facebook indicó que aumentaría el número de empleados dedicados a monitorear este contenido.

Keller añade que ya de por sí miles de empleados revisan este material, del cual se reciben grandes cantidades. Controles automáticos ya restringen contenidos como pornografía infantil o terrorismo pero la inteligencia artificial aún necesita ayuda humana para identificar ciertos contenidos violentos.

Además, indica que hay ocasiones en que los videos con contenido violento tienen relevancia noticiosa o sirven para crear conciencia. Apuntó que usualmente cuando las empresas se meten en problemas por este tipo de situaciones, tratan de solucionarlo eliminando todo el contenido de su tipo, independientemente de su valor.

Por su parte, Sophia Cope, abogada en Electronic Frontier Foundation, asegura que Facebook no es legalmente responsable por la violencia que publiquen sus usuarios. Tampoco cree que recurrir a un retraso en la transmisión, como ocurre con la radio y televisión, ayude mucho.

“Si Facebook utilizara un retraso en la transmisión, ¿no perdería su función ‘en vivo’ mucho de su atractivo y se convertiría menos democrático, instantáneo y ‘crudo’?”, cuestionó.

Finalmente, Will Oremus de Slate, culpa a la red social por no prevenir el problema desde el inicio.

“Que fuera extremadamente difícil para Facebook prevenir que la gente abusara de su nuevo producto no es una excusa. Es una función del sistema que Facebook construyó. Y si la reputación de la compañía sufre porque no puede encontrar mejores formas de manejarla, no es culpa de nadie más que de sí misma”, dijo.